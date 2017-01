Milliardenfusion auf dem Brillenmarkt steht bevor

Auf dem Brillenmarkt zeichnet sich die Fusion zweier Giganten ab. Der italienische Hersteller von Brillenfassungen Luxottica, zu dem Marken wie RayBan und Oakley gehören, will mit dem französischen Gläserfabrikanten Essilor zusammengehen. Beide sind in ihrer Sparte Weltmarktführer, Der Zusammenschluss habe ein Volumen von 46 Mrd. Euro, teilten die beiden Firmen heute mit.

Luxottica und Essilor arbeiten bereits zusammen. So liefert Essilor seit Jahren Gläser für Luxottica. Die Italiener fertigen auch Fassungen für Luxusmarken wie Chanel, Georgio Armani, Prada und Versace.

Älter werdende Bevölkerung sorgt für steigende Nachfrage

„Endlich werden zwei Produkte, die von Natur aus zusammengehören - Fassungen und Gläser - unter einem Dach entworfen, gefertigt und vertrieben“, sagte der Gründer von Luxottica, der 81-jährige Leonardo Del Vecchio. Mit ihrer Fusion wappnen sich Luxottica und Essilor für eine starke Nachfrage auf einem Markt, der wegen der immer älter werdenden Bevölkerung und des Nachholbedarfs in Asien und Lateinamerika weiter wachsen wird. Essilor konkurriert in Deutschland mit Zeiss und Rodenstock. Der Fusion müssen noch die Wettbewerbsbehörden zustimmen.

Werksschließungen nicht ausgeschlossen

Von ihrer Fusion erhoffen sich die beiden Firmen mittelfristig Kosteneinsparungen von 400 bis 600 Mio. Euro. Beide Unternehmen würden sich sehr gut ergänzen, sagte Essilor-Chef Hubert Sagnieres und schloss Werksschließungen zugleich nicht aus. Sie rechnen mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von 15 Mrd. Euro. Die Aktien der beiden Unternehmen legten zeitweise um 14 Prozent zu, Luxottica lag gegen Mittag mehr als 8 Prozent im Plus, Essilor rund 13 Prozent.

Der neue Konzern EssilorLuxottica soll in Paris an der Börse gelistet sein, Insidern zufolge möglicherweise auch in New York. Er soll 140.000 Mitarbeiter in mehr als 150 Ländern zählen. An der Spitze des neuen Unternehmens soll Del Veccio stehen, der erst vor zwei Jahren wieder die Führung bei Luxottica übernommen hatte. Del Vecchios Stellvertreter soll Essilor-Chef Sagnieres werden.