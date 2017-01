Toter bei Lawinenabgang in Zürs

Ein Wintersportler ist heute Mittag am Trittkopf in Lech-Zürs (Vorarlberg) von einer Lawine verschüttet worden. Obwohl der Rettungshubschrauber binnen weniger Minuten am Unfallort war, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Es ist der bereits dritte Lawinentote in Vorarlberg in sechs Tagen.

