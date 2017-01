Sorge vor möglichem „hard Brexit“

Ein harter Schnitt mit der EU: Nach mehreren Medienberichten am Wochenende könnte das der anvisierte Kurs der britischen Premierministerin Theresa May sein. Das britische Pfund reagierte mit einem Kurseinbruch auf den von Investoren gefürchteten Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt: Am Montagvormittag rutschte die Währung erstmals seit Oktober unter die Marke von 1,20 US-Dollar. May wird ihre Pläne am Dienstag darlegen, ein weiterer Fall des Pfunds wird von Analysten nicht ausgeschlossen.

