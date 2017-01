Fünf Jahre Haft wegen Vergewaltigung

Ein Jugendlicher ist heute am Landesgericht Leoben in der Steiermark wegen einer Vergewaltigung zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er soll im Oktober des Vorjahres eine Prostituierte attackiert und sich sexuell an ihr vergangen haben.

