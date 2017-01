EU-Parlament: Hektische Gespräche vor Präsidentenwahl

Hektische Gespräche in und zwischen Fraktionen hat es heute am späten Nachmittag im EU-Parlament in Straßburg über die bevorstehende Wahl des neuen Parlamentspräsidenten gegeben. In Parlamentskreisen hieß es, die Chancen für die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, Antonio Tajani von der Europäischen Volkspartei (EVP) und Gianni Pittella von den Sozialdemokraten, stünden nicht überragend gut.

Einigung auf Kompromisskandidatin möglich

Sollten sich weder der Berlusconi-Mann Tajani noch sein italienischer Landsmann Pittella durchsetzen, sei auch denkbar, dass sich die beiden großen Fraktionen auf eine neue Kandidatin verständigen könnten. Der Name der betreffenden Abgeordneten wurde nicht genannt.

In anderen Zirkeln wiederum wurde erklärt, Pittella habe damit gedroht, sollte er nicht zum Parlamentspräsidenten gewählt werden, dass die Sozialdemokraten keinen einzigen EVP-Vizepräsidentschaftskandidaten unterstützen würden. Das würde wiederum das fraktionelle Gleichgewicht im EU-Parlament ziemlich ins Wanken bringen.

Auch Länderverteilung spielt eine Rolle

Neben der Parteipolitik spielt aber auch die Länderverteilung eine Rolle. So hieß es, dass sich vor allem die südlichen EU-Staaten einen Präsidenten aus ihrer Region wünschten.

Für die Nachfolge des sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Martin Schulz (Deutschland) gibt es im Moment sieben Kandidaten. Neben Tajani und Pittela sind das der Chef der Liberalen (ALDE), Guy Verhofstadt, sowie Helga Stevens von den Konservativen und Reformern (EKR), Eleonora Forenza von den Linken und Jean Lambert von den Grünen sowie Laurentiu Rebega von der ENF (Europa der Nationen und Freiheit) rund um Front-National-Chefin Marine Le Pen.