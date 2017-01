Frau von Orlando-Nachtclub-Attentäter festgenommen

Sieben Monate nach dem Anschlag auf einen Schwulenclub in Orlando ist die Ehefrau des Attentäters festgenommen worden. Die Frau sei heute Früh in dem kalifornischen Ort Rodeo in Haft genommen worden, sagte ein Sprecher der US-Bundespolizei FBI. Medien hatten zuvor berichtet, sie stehe im Verdacht, von den Anschlagsplänen ihres Mannes gewusst zu haben.

Der Attentäter Omar Mateen erschoss im vergangenen Juni in dem Club Pulse in Orlando im US-Staat Florida 49 Menschen und verletzte weitere 53, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Der Attentäter hatte sich zuvor offenbar durch dschihadistische Propaganda im Internet radikalisiert.