Premierministerin May hält Grundsatzrede zu „Brexit“

Die britische Premierministerin Theresa May wird morgen Mittag in London in einer Grundsatzrede ihre EU-Austrittspläne vorstellen. Britische Medien erwarten einen klaren Bruch mit der Europäischen Union, einen harten „Brexit“.

May wird laut Berichten eine harte Linie beim Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit von EU-Bürgern ankündigen. Sie soll in ihrer Rede auch die Bereitschaft signalisieren, Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt zu führen. Ein Regierungssprecher wies solche Berichte als „Spekulationen“ zurück.

Viele Kommentatoren gehen davon aus, dass May sich nicht in die Karten schauen lässt. Spätestens Ende März will die Regierungschefin die Austrittserklärung ihres Landes nach Brüssel schicken. Erst dann können die Austrittsverhandlungen beginnen.