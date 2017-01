39 Menschen bei Anschlag getötet

Rund zweieinhalb Wochen nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub ist der Attentäter offenbar gefasst. Die türkische Polizei habe den Mann am Montagabend in einer Istanbuler Wohnung festgenommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei dem Anschlag auf den Nachtclub Reina waren in der Silvesternacht 39 Menschen erschossen worden.

