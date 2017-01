Sobotka verteidigt Pröll-Privatstiftung

Innenminister und früherer niederösterreichischer Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat gestern Abend in der ZIB2 die in die Kritik geratene „Dr. Erwin Pröll-Privatstiftung“ verteidigt. „Kein einziger Euro an Landesgeld ist unrechtmäßig oder unkonform verwendet worden“, so Sobotka. Alle Verdachtsmomente würden sich in Luft auflösen.

Sobotka sprach von „Anschüttungen“ gegen den Landeshauptmann. Es sei kein Zufall, dass die Veröffentlichung ausgerechnet jetzt erfolgte, wo Pröll über seine Zukunft nachdenke. Der Rechnungshof (RH) hatte zuvor eine „demnächst“ stattfindende Überprüfung der Privatstiftung angekündigt. In der Causa ist - wie kurz später bekanntwurde - auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aktiv.

Keine Ambitionen für Pröll-Nachfolge

Zugleich sagte Sobotka, er habe keine Ambitionen auf die Nachfolge des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll (ÖVP). „Ich bin gerne Innenminister und unterstütze Hanni Mikl-Leitner“, sagte Sobotka in der ZIB2. Morgen findet eine Vorstandssitzung der niederösterreichischen ÖVP statt, bei der zum einen ein Termin für den im Frühjahr geplanten Parteitag festgelegt wird und Pröll zum anderen die Partei über seine Zukunftspläne informieren könnte.

Pröll überlegt seit Weihnachten, ob er sich aus der Politik zurückziehen soll, teilte sein Büro am Wochenende mit. Als Favoritin für eine etwaige Nachfolge gilt die frühere Innenministerin und Finanzlandesrätin Johanna Mikl-Leitner. Ambitionen wurden zuletzt auch Agrarlandesrat Stephan Pernkopf und Sobotka nachgesagt. Er sei kein Kandidat, sagte Sobotka dazu in der ZIB2.