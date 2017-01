Kurz bei Poroschenko: Humanitäre Lage verbessern

Da eine baldige Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland nicht in Sicht ist, muss zumindest die humanitäre Lage der Menschen in der Ostukraine verbessert werden. Diesen bereits zuvor gewonnenen Eindruck bekam Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) als amtierender OSZE-Vorsitzender gestern bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew bestätigt.

Probleme bei Strom- und Wasserversorgung

In den zwischen der ukrainischen Armee und den nach Russland tendierenden Separatisten umkämpften Regionen Donezk und Luhansk seien nicht weniger als drei Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängig, erinnerte Kurz am späten Abend in der ukrainischen Hauptstadt an die Dimensionen dieses Konflikts. Es gebe in der Region beispielsweise keine Postverbindungen und mitunter dramatische Schwierigkeiten bei der Strom-, Wasser- und Nahrungsmittelversorgung.

Junge geflüchtet, Pflegebedürftige noch hier

Die Jugend sei großteils verschwunden, dafür viele pflegebedürftige Menschen zurückgeblieben, resümierte der Außenminister noch einmal seine Eindrücke von seiner ersten OSZE-Reise in diesem Jahr, die ihn Anfang Jänner direkt in das Krisengebiet geführt hatte. Erschwerend kommt hinzu, dass die ukrainischen Behörden nach wie vor keine Pensionen in die von den Rebellen dominierten Regionen auszahlen.

Angesichts solcher Missstände will Kurz bei seinen Besuchen in Kiew, wo er Außenminister Pawlo Klimkin treffen wird, und in Moskau, wo morgen ein Gespräch mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow auf dem Programm steht, vor allem ausloten, welche Schritte es zu Unterstützung der leidgeprüften Bevölkerung geben könnte.

„Gehen auf beide Seiten zu“

„Wir gehen auf beide Seiten zu“, skizzierte der ÖVP-Politiker sein Verständnis für die Rolle, die er als österreichischer Außenminister während des heurigen Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einnehmen will.

Als OSZE-Vorsitzender wolle er durch Gespräche „mit beiden Seiten“ erörtern, welche Möglichkeiten es geben kann, die in der Region tätige Sonderüberwachungsmission (SMM) zu stärken. Diese OSZE-Einheit ist seit fast drei Jahren präsent, um eine Ausweitung des bewaffneten Konflikts zwischen Armee und Separatisten zu verhindern. Etwa 600 Militärbeobachter sind in den umkämpften Regionen Donezk und Luhansk tätig, knapp 100 weitere im Rest des Landes.