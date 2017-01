31-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Der 31-jährige Fußgänger, der Anfang Jänner in Schruns in Vorarlberg auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren wurde, ist nun an den Folgen des Verkehrsunfalles gestorben, teilte die Polizei mit.

