Palermo: Kirche im Ghetto wird Synagoge

In Palermo wird eine Kirche zur Synagoge. Der Erzbischof der sizilianischen Hauptstadt stellt der jüdischen Gemeinde auf deren Wunsch ein christliches Gebäude im früheren Ghetto zu Verfügung. Die Umwidmung erfolgt heute aus Anlass des ökumenischen „Tags des Judentums“.

Kirchen feiern „Tag des Judentums“

Zum 17. Mal feiern heute die christlichen Kirchen in Österreich den „Tag des Judentums“. Auch in Italien, Polen und den Niederlanden wird der jüdischen Wurzeln des Christentums gedacht. Dabei sollen sich die Christen in besonderer Weise ihrer Weggemeinschaft mit dem Judentum bewusst werden und zugleich des an jüdischen Menschen und ihrem Glauben begangenen Unrechts in der Geschichte gedenken.

