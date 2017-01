Familienurlaub von Kanadas Premier Trudeau wird geprüft

Kanadas Ethikkommission wird den Familienurlaub von Premierminister Justin Trudeau auf einer Privatinsel des Multimilliardärs Aga Khan in der Karibik untersuchen. Das kündigte Ethikkommissarin Mary Dawson gestern in einem Brief an einen Oppositionspolitiker an, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Sie will demnach überprüfen, ob Trudeau mit dem Urlaub auf Kosten des Aga Khan und der Nutzung von dessen Privathubschrauber gegen ethische Regeln verstoßen hat.

Gast auf Insel von Milliardär

Trudeau steht in der Kritik, weil er seinen Urlaub zum Jahreswechsel auf der privaten Bahamas-Insel des Multimilliardärs verbrachte - zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Auch der Vorsitzende von Trudeaus Liberaler Partei und ein Abgeordneter waren mit ihren Ehefrauen dabei.

Für die Flüge zwischen Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, und dem Feriendomizil stellte der Gastgeber seinen Privathubschrauber zur Verfügung, wie Trudeau bereits vergangene Woche eingeräumt hatte.

„Freund der Familie“

Trudeau sagte am Donnerstag vor Journalisten, dass er in der Nutzung des Hubschraubers „kein Problem“ sehe. Schließlich sei Aga Khan ein „Freund der Familie“. Trudeaus Büro kündigte jedoch an, dass der Premierminister die Kosten für den Flug nach Nassau an Bord einer Regierungsmaschine zurückerstatten werde.

Gestern räumte Trudeau ein, dass einige Kanadier wegen seines Familienurlaubs „besorgt“ seien. Er werde deshalb „alle Fragen“ der Ethikkommission beantworten. Die konservative Opposition sieht einen möglichen Interessenkonflikt, denn die kanadische Regierung hat die Aga-Khan-Stiftung in der Vergangenheit mit Millionenbeträgen subventioniert.