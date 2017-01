Wegen Berlusconi-Nähe umstritten

Der italienische Konservative Antonio Tajani wird neuer Präsident des Europaparlaments und damit Nachfolger des Deutschen Martin Schulz. Der Kandidat der Europäischen Volkspartei setze sich am Dienstagabend in Straßburg in einer Stichwahl gegen den Sozialdemokraten Gianni Pittella durch. Tajani erhielt 351 Stimmen, Pittella 282. Unumstritten ist der neue Präsident generell nicht: Das Forza-Italia-Mitglied ist enger Vertrauter des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.

