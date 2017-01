Hofburg sucht Kabinettsdirektor

Die Präsidentschaftskanzlei ist auf der Suche nach einem Kabinettsdirektor für den künftigen Hausherren Alexander Van der Bellen. Die Ausschreibung in der „Wiener Zeitung“ von heute richtet sich auch dezidiert an Frauen, da man bestrebt sei, den Frauenanteil in Leitungsfunktionen zu erhöhen.

Die Leitung der Präsidentschaftskanzlei unter Bundespräsident Van der Bellen wird jedenfalls ein neues Gesicht übernehmen, denn der bisherige Kabinettsdirektor Helmut Freudenschuss wird sich nicht mehr bewerben. Er wechselt als Botschafter nach Irland.

Jurist und leitender Beamter

Das Monatsgehalt der Leitungsfunktion beträgt mindestens 9.733,20 Euro für Beamte und 9.135,90 Euro für Vertragsbedienstete. Voraussetzungen sind unter anderem die österreichische Staatsbürgerschaft und ein abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Hochschulstudium.

Als besondere Fähigkeiten werden beispielsweise mehrjährige Leitungserfahrung in der Bundesverwaltung und „langjährige Erfahrung bei der Führung von Verhandlungen mit nationalen und internationalen Stakeholdern“ erwartet.