Handy löste Brand in Restaurant aus

Ein Handy war in der Nacht auf gestern der Auslöser für einen Brand in einem Restaurant in Ebensee in Oberösterreich. Die Hausbesitzerin hatte Rauch gerochen. Als sie nach unten ins Erdgeschoß ging, entdeckte sie Feuer in der ansässigen Pizzeria. Ein Mobiltelefon hatte sich offenbar von selbst entzündet.

Mehr dazu in ooe.ORF.at

Entsorgte Asche löste in der Nacht auf heute auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Wiesing (Tirol) einen Brand aus. Vier Bewohner, darunter zwei Kinder, erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung.

Mehr dazu in tirol.ORF.at

In St. Georgen-Eching in Salzburg verhinderte das rasche Eingreifen der Feuerwehr einen Brand in einem Bauernhof. Sie konnte das durch heiße Asche ausgelöste Feuer löschen, bevor es auf Dachstuhl und Heuboden übergriff.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at