Usbeke soll sich zur Tat bekannt haben

Der Verdächtige, der wegen des Anschlags auf einen Nachtclub in Istanbul mit 39 Toten festgenommen worden ist, hat laut dem Gouverneur von Istanbul Vasip Sahimein ein Geständnis abgelegt. Der Mann soll aus Usbekistan stammen, so der Gouverneur weiter. Er sei ein gut trainierter Terrorist. Bei der Razzia in der Wohnung des Verdächtigen wurden auch weitere Personen festgenommen. Fast 200.000 Dollar und Waffen wurden gefunden. Laut türkischen Medien war der Mann zuvor drei Tage lang observiert worden.

