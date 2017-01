Lawine gab Skifahrer wieder frei

Glück hatte gestern ein 49-jähriger Skifahrer in Zürs in Vorarlberg. Der Mann war in einer Gruppe unterwegs und löste im freien Skiraum eine Lawine aus. Er geriet unter die Schneemassen, wurde dann aber wieder an die Oberfläche gespült und kam mit dem Leben davon.

