Koalition will nun wieder „gemeinsam gackern“

Nach Tagen gehäufter Grundsatzreden sowohl von SPÖ als auch von ÖVP mit teils diamtetral entgegengesetzten Stoßrichtungen betont die Koalition, dass das kein Zeichen von Konflikt sei. ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer meinte beim heutigen Ministerrat etwa, nach diesem „Wettbewerb der besten Ideen“ werde man „die Eier ins Nestchen legen und dann gemeinsam gackern“.

Man lebe „erfreulicherweise nicht in einer nordkoreanischen Meinungsdiktatur“, so Mahrer. Es gebe immer unterschiedliche Ideen und Ansätze, diese würden „manchmal schärfer, manchmal mit der feineren Klinge“ formuliert, das sei das Wesen der Demokratie. Das Arbeiten an Lösungen werde man nun „genau nicht in der Öffentlichkeit machen“, sondern Resultate „in zwei Wochen präsentieren“.

„Überschneidungen“ bei genauem Hinsehen

Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) versprach ebenfalls: „Wir werden die Gemeinsamkeiten Anfang Februar präsentieren.“ Dass bei den Grundsatzreden der letzten Tage bewusst Dinge präsentiert worden seien, auf die sich die Koalition niemals einigen würde können, stellte Drozda zumindest für seine Partei in Abrede: „Es wird Ihnen ja vielleicht aufgefallen sein, dass wir nicht den Mindestlohn vorgeschlagen haben.“

„Wenn man genau schaut, gibt’s Überschneidungen“, hieß es seitens der beiden Koalitionskoordinatoren. Bei konkreten Nachfragen - etwa zur Debatte um reduzierte Höchstgrenzen/Richtwerte in der Asyldebatte - blieben Widersprüche jedoch offensichtlich. Drozda meinte, ein „Containerdorf, in dem Anträge nicht bearbeitet werden, ist keine Lösung“. Mahrer insistierte hingegen, die Gewährung von Asyl sei nur sinnvoll, wenn auch die Integration auf dem Arbeitsmarkt möglich sei. (luz, ORF.at)