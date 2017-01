May will Ausstieg aus EU-Binnenmarkt und Zollunion

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich laut Redetext bei ihrer heutigen Grundsatzrede zum „Brexit“ zum Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion bekennen. Das gehört demnach zu den wichtigsten zwölf Verhandlungszielen, die May in ihrer Rede darlegen werde. Es werde keine Teilmitgliedschaft in der EU noch sonstige Konstrukte geben, die Großbritannien „halb drinnen“ oder „halb draußen“ ließen, heißt es in Auszügen aus ihrer Rede, die in der Nacht veröffentlicht wurden.

„Wir wollen eine neue und gleichberechtigte Partnerschaft - zwischen einem unabhängigen, selbst regierten, globalen Großbritannien und unseren Freunden und Verbündeten in der EU.“ Eines der zentralen Themen vom Mays „Brexit“-Strategie werde sein, die Kontrolle über die britischen Grenzen zurückzugewinnen.

Sorge vor hartem „Brexit“

Das britische Pfund reagierte mit einem Kurseinbruch auf den von Investoren gefürchteten Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt: Gestern rutschte die Währung erstmals seit Oktober unter die Marke von 1,20 US-Dollar. Heute erholte sich das Pfund aber wieder etwas.