Australian Open: Thiem nimmt erste Hürde Struff

Nach dem frühen Ausscheiden von Gerald und Jürgen Melzer hat es Österreichs Nummer eins wie erwartet in die zweite Runde der Australian Open geschafft. Für Dominic Thiem war der Auftakt in Melbourne allerdings auch kein Spaziergang. Fast drei Stunden musste der als Nummer acht gesetzte Niederösterreicher in der Hitze von Melbourne kämpfen, ehe er den Deutschen Jan-Lennard Struff in vier Sätzen bezwang. In Runde zwei trifft Thiem auf den Australier Jordan Thompson.

