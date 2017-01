Fast 180 Vermisste nach Untergang von Flüchtlingsboot

Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots am Wochenende im Mittelmeer werden nach neuen Angaben der UNO fast 180 Menschen vermisst. Wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) heute mitteilten, beruhen die Zahlen auf den Berichten der vier Überlebenden, die nach dem Unglück vor der libyschen Küste am Samstag gerettet werden konnten.

Die italienische Küstenwache hatte zunächst von 107 Menschen an Bord gesprochen. Zwei der Überlebenden stammen aus Eritrea, die beiden anderen aus Äthiopien. Sie schilderten den Mitarbeitern des UNHCR und der IOM, dass ihr Schiff am Freitag mit etwa 180 Insassen von Libyen Richtung Norden abgefahren sei. Das hölzerne Schiff mit zwei Decks sei nach fünf Stunden in Seenot geraten. Der Motor habe ausgesetzt, dann sei das Boot leckgeschlagen, vollgelaufen und gesunken. Einer der Überlebenden berichtete, dass er vergeblich versucht hatte, seine Frau zu retten.

Über 5.000 Ertrunkene letztes Jahr

Die in Seenot geratenen Flüchtlinge waren erst nach Stunden von einem französischen Schiff entdeckt worden. Die Zahl der Bootsflüchtlinge, die von der nordafrikanischen Küste nach Italien kamen, hatte im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums wurden 2016 mehr als 180.000 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht.

Nach den Schätzungen des UNHCR kamen mehr als 5.000 Menschen im vergangenen Jahr bei dem Versuch ums Leben, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Am Freitag wurden bei mehreren Einsätzen unter Leitung der italienischen Küstenwache 550 in Seenot geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Seit Jahresbeginn wurden 2.300 Flüchtlinge in Italien registriert.