Studie: James Bond durch Rauchen und Alkohol gefährdet

Verfolgungsjagden, Folter, gefährliche Liebschaften: All das hat James Bond überlebt. Was ihn wirklich bedroht, ist aber das Rauchen und Trinken. Das berichten Forscher nun in einer – nicht nur – augenzwinkernden Studie.

