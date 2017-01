Feuer gegen Kälte: Zweites Opfer in Lebensgefahr

Nach einem Brandunfall in Wien-Favoriten schwebt ein obdachloser Mann weiter in Lebensgefahr. Gemeinsam mit einer Frau wollte er offenbar ein Feuer gegen die Kälte machen, dabei zündeten sich die beiden an. Die Frau verstarb.

