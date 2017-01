Keine Teilmitgliedschaft

Die britische Regierungschefin Theresa May hat in ihrer Grundsatzrede wie bereits erwartet eine klare Trennung von der Europäischen Union angekündigt. Großbritannien wolle keine Teilmitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft in der EU „oder irgendetwas, das uns halb drinnen, halb draußen lässt“, sagte May am Dienstag in London. Schon im Vorfeld reagierten die Börsen nervös.

