K.-o.-Tropfen auf Salzburger Ball: Polizei ermittelt

Nach dem Ball eines Sportvereins am vergangenen Samstag in St. Gilgen in Salzburg ermittelt jetzt die Polizei. Ein unbekannter Täter dürfte mehreren Besuchern K.-o.-Tropfen in Getränke gemischt haben. Drei Fälle sind derzeit bekannt.

