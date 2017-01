May will Parlament über „Brexit“ abstimmen lassen

Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament ihres Landes über den „Brexit“ abstimmen lassen. Sie werde das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU in beiden Kammern zur Abstimmung stellen, sagte May heute bei ihrer mit Spannung erwareten Rede in London. Die Stimmung im Parlament zum britischen EU-Austritt ist gespalten.

Großbritannien werde komplett aus dem EU-Binnenmarkt ausscheiden, stellte May einen „Hard Brexit“ in Aussicht. Stattdessen werde man mit einzelnen Freihandelsabkommen operieren. Der EU-Austritt bedeute für ihr Land zwar einen „unsicheren Weg“, aus dem es aber am Ende „gestärkt“ hervorgehen werde, sagte May.