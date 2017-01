Nachrichten aus dem Bau

Charles Foster wollte schon immer wissen, wie es ist, als Tier zu leben. Also tat er es: Der britische Tierarzt und Ethikexperte ließ sich im Wald einen Bau ausheben, ernährte sich von Würmern, kroch auf allen Vieren nächtelang über den Waldboden und wurde zum Dachs in Menschengestalt. Dasselbe wiederholte er mit Füchsen, Ottern, Hirschen und Mauerseglern. Abgesehen von der Frage, ob er noch ganz bei Trost ist, muss sich Foster eine zweite Frage gefallen lassen: Ist es nicht eine Anmaßung, als Mensch zu glauben, so sehr seine Perspektive verändern zu können?

