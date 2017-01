Australian Open: Thiem „zittert“ sich durch Auftaktmatch

Erleichtert hat Dominic Thiem heute seinen Auftaktsieg bei den Australian Open in Melbourne analysiert. „Am Zittern war ich die ganze Zeit“, sagte der 23-Jährige nach dem hart erkämpften 4:6 6:4 6:4 6:3-Sieg über den Deutschen Jan-Lennard Struff. „Es war ein Krampf“, so Thiem, der nach durchwachsenen Auftritten in Brisbane und Sydney „sicher nicht vollgepumpt mit Selbstvertrauen“ ist. In der zweiten Runde wartet nun der nächste unangenehme Gegner.

