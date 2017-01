Pröll legt Ämter zurück

Mit seinem in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz für das Frühjahr angekündigten Rückzug aus der Politik hat der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) selbst enge Wegbegleiter überrascht. Für seine 25-jährige Karriere an der Spitze des Bundeslandes erntete Pröll am Dienstag viel Respekt und Würdigungen von allen Seiten - doch auch Kritik wurde laut.

