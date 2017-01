„Wo bleibt das Geben für all das Nehmen?“

Mit Großbritannien wird erstmals ein EU-Gründungsland die Union verlassen. Daran hat Premierministerin Theresa May in ihrer Rede am Dienstag keinen Zweifel gelassen. May will eine klare Trennung - der Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt soll jedoch durch weitreichende Freihandelsabkommen abgefedert werden. Innerhalb der EU riefen diese Pläne Skepsis hervor. Wer einen klaren Bruch wolle, könne keine „einzelnen Rosinen herauspicken“, sagte der deutsche SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. In Tschechien stellt man sich die Frage: „Wo bleibt das Geben für all das Nehmen?“

Lesen Sie mehr …