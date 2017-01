Neue Probleme bei Flughafen-Berlin-Fertigstellung

Am neuen deutschen Hauptstadtflughafen BER (Berlin) drohen nach dpa-Informationen weitere Verzögerungen. Grund sind laut Angaben Probleme mit der Ansteuerung Hunderter Türen. Schwierigkeiten gebe es auch mit der Sprinkleranlage. Damit dürfte der Zeitplan für eine Eröffnung des Flughafens noch in diesem Jahr endgültig hinfällig sein.

Denn dafür müssten die Bauarbeiten nach früheren Angaben von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld in diesem Monat abgeschlossen werden. Konkret müssen im Hauptterminal zahlreiche Türen neu verkabelt werden. Denn wenn sie im Brandfall nicht ordnungsgemäß schließen, ist eine planmäßige Entrauchung nicht möglich.

Zudem müssen bei der Sprinkleranlage Rohre ausgetauscht werden, was langwierige Arbeiten in den Deckenhohlräumen über den Terminalgängen bedeutet. Der Flughafen sollte eigentlich schon im Oktober 2011 in Betrieb gehen. Vier Eröffnungstermine platzten jedoch - wegen Technikproblemen, Baumängeln und Planungsfehlern.