Saudi-Arabien nimmt erstes Windrad in Betrieb

Das ölreiche Saudi-Arabien hat heute sein erstes Windrad zur Energiegewinnung in Betrieb eingenommen. Die Turbine sei gemeinsam mit dem US-Industriekonzern General Electric entwickelt worden, teilte der staatliche Ölriese Aramco mit. Sie soll Strom für eine Fabrik in Turaif im Norden des Landes liefern.

Ein Windrad liefere genug Energie, um 250 Haushalte zu versorgen, und könne 19.000 Barrel Öl ersetzen, erklärte Aramco. Wie andere ölreiche Golfstaaten auch will Saudi-Arabien seine Abhängigkeit von dem Rohstoff verringern.

Das Königreich ist der größte Ölexporteur der Welt und spürt inzwischen deutlich die Auswirkungen der vergleichsweise niedrigen Preise. In den nächsten Jahren will das Land eine Milliardensumme in Ökostromanlagen stecken.