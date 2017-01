Palästinensische Einheitsregierung auf dem Weg

Bei Gesprächen in Moskau haben sich die wichtigsten politischen Gruppierungen aus den Palästinensergebieten auf die Bildung einer Einheitsregierung geeinigt. Binnen 48 Stunden wollten sie sich an Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wenden, um „Konsultationen über die Bildung einer Regierung“ zu beginnen, sagte ein führendes Mitglied der im Westjordanland regierenden Fatah, Assam al-Ahmad, heute.

Nach der Bildung einer palästinensischen Einheitsregierung wollen die Verhandlungspartner einen nationalen Rat bilden, an dem auch im Exil lebende Palästinenservertreter beteiligt werden sollen, und schließlich Wahlen in den Palästinensergebieten abhalten lassen.

Repräsentanten der Fatah, der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas, des Islamischen Dschihad und anderer Palästinensergruppen hatten am Sonntag in Moskau ihre inoffiziellen Gespräche aufgenommen, um die „Einheit des palästinensischen Volkes“ wiederherzustellen. Seit einem gewalttätigen Konflikt zwischen Fatah und Hamas im Jahr 2007 gibt es in den Palästinensergebieten zwei verschiedene Regierungen.