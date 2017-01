ExxonMobil kauft für Milliardensumme texanische Ölfelder

Der US-Energiekonzern ExxonMobil stärkt mit einem Milliardenzukauf seine Präsenz in Texas. Ziel der Übernahme sind mehrere Unternehmen, die zusammen über 1.100 Quadratkilometer für die Ölförderung gepachtet haben, wie Exxon heute mitteilte. Das Gesamtvolumen der Übernahme beträgt demnach 6,6 Milliarden Dollar (6,23 Milliarden Euro).

Die Ölfelder liegen in Westtexas an der Grenze zum Bundesstaat New Mexico. Vorteil des Gebietes ist, dass Ölfirmen dort mit vergleichsweise geringem Aufwand den Rohstoff fördern können.

Angesichts der wieder gestiegenen Ölpreise haben schon einige Energiefirmen in der Region zugekauft. Damit verschaffen sie sich einen Vorteil, wenn sich der Markt weiter erholt.