Ski alpin: WM-Saison für Svindal vorbei

Aksel Lund Svindal hat die WM-Saison wegen einer weiteren Knieoperation vorzeitig beenden müssen. Das gab der Norweger heute vor dem Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel bekannt. Svindal hatte Wengen in der vergangenen Woche vorzeitig verlassen und sich in Oslo untersuchen lassen, die Diagnose lautete Meniskusschaden.

Schon die vergangene Saison hatte der 34-Jährige nach seinem Sturz in Kitzbühel vorzeitig beenden müssen. Damals hatte der Norweger einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus sowie einen Knorpelschaden im rechten Knie davongetragen.

