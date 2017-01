Verlängerte ZIB2 zum Rücktritt von Erwin Pröll

Mit seinem in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz angekündigten Rückzug aus der Politik hat der niederösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll selbst enge Wegbegleiter überrascht. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht, analysieren Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, der langjähriger Chefredakteur des „profil“, Herbert Lackner, und Christoph Kotanko, Innenpolitikchef der „Oberösterreichischen Nachrichten“.

„Brexit“, aber richtig

Die britische Regierungschefin Theresa May hat in ihrer Grundsatzrede eine klare Trennung von der Europäischen Union angekündigt. Großbritannien wolle keine Teilmitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft in der EU, sagte May heute in London. Wie stark ist die Verhandlungsposition der Briten und wie werden sich die „Brexit“-Verhandlungen auf die EU auswirken? Dazu eine Schaltung zu David Hauner, Bankanalyst in London.

Wahl zum EU-Parlamentspräsidenten

Wer immer auch die Stichwahl für sich entscheidet, der neue EU-Parlamentspräsident ist Italiener. Der Kandidat der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), der ehemalige italienische EU-Kommissar Antonio Tajani, und der Bewerber der Sozialdemokraten, der Italiener Gianni Pittella, treten gegeneinander an. Was vom neuen Parlamentspräsidenten zu erwarten ist, dazu schalten wir live zu Peter Fritz nach Straßburg.

NPD-Verbot gescheitert

Die rechtsextreme deutsche Partei NPD wird nicht verboten, entschied das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe. Aber nicht, weil die NPD verfassungskonform agiere, sondern weil sie politisch fast keine Bedeutung mehr habe. Man könnte auch sagen, die NPD ist zu unwichtig, um sie verbieten zu müssen. Damit ist aber auch das zweite Verbotsverfahren gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands gescheitert, eine Enttäuschung für viele, vor allem für Vertreter der Bundesländer, die das Verbot angestrebt haben.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild