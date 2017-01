EU wirbt bei Trumps Übergangsteam für Iran-Abkommen

Wegen ablehnender Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump über das internationale Atomabkommen mit dem Iran hat die EU nach Diplomatenangaben Kontakt zu Trumps Übergangsteam aufgenommen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. „Es gab informelle Kontakte zu der neuen US-Regierung, um den Mehrwert der Vereinbarung zu erklären“, wurde heute aus Diplomatenkreisen in Brüssel verlautet.

„Missverständnisse“ ausräumen

Dadurch sollten „Missverständnisse“ über das Atomabkommen ausgeräumt werden. „Es ist eine multilaterale Vereinbarung; wenn eine Seite zurücktritt, kann die andere dasselbe tun.“ Die EU halte allerdings entschlossen an dem Abkommen mit Teheran fest und arbeite dabei „Hand in Hand mit China und Russland“. Schließlich habe das Atomabkommen „eine potenzielle größere Krise in einer Region mit starken Spannungen abgewendet“.

Jahrelang ausverhandelt

Das Atomabkommen mit dem Iran war nach jahrelangen Verhandlungen vor einem Jahr in Kraft getreten. Geschlossen hatten es die fünf UNO-Vetomächte und Deutschland mit dem Iran. Es erlaubt dem Land die zivile Nutzung der Atomtechnologie, soll aber zugleich sicherstellen, dass Teheran keine Atomwaffen entwickeln kann.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, die das Abkommen mit ausgehandelt hatte, versicherte gestern, die EU werde trotz Trumps Kritik an dem Atomabkommen festhalten. Trump hat die Vereinbarung mit Teheran als „katastrophal“ bezeichnet, da sie den Iran nicht am Bau von Atomwaffen hindere. Der Rechtspopulist drohte, das Abkommen nach seinem Amtsantritt am Freitag aufzukündigen.