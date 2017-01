Nachfolger tritt in große Fußstapfen

„Man muss auch wissen, wann es Zeit ist.“ Mit diesen Worten hat Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) am Dienstag seinen Rücktritt eingeleitet, nachdem er 25 Jahre an der Spitze Niederösterreichs gestanden ist. Eines scheint klar: Der Nachfolger tritt in große Fußstapfen, schließlich galt Pröll als der heimliche Chef der ÖVP. Eine personelle Entscheidung soll es schon bald geben. Auch wenn von sämtlichen Beobachtern ein Name genannt wird - Fragen bleiben jedenfalls mehrere offen.

Lesen Sie mehr …