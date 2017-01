Fußball: Van Gaal geht in Trainerpension

Louis van Gaal will nicht mehr. Statt einem Millionenangebot aus China zu folgen und sich vor der Pension noch gutes Geld in Fernost dazuzuverdienen, will der Erfolgstrainer seine Karriere nach 30 Jahren beenden und endgültig einen Schlussstrich ziehen. Das verriet der 65-Jährige der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“. Schicksalsschläge in seiner Familie hätten ihn nachdenklich gestimmt und zu diesem Entschluss geführt.

