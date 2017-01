Vier Tote bei Angriff auf Staatsanwaltschaft in Cancun

Nur wenige Tage nach einer blutigen Attacke auf einen Musikclub ist die mexikanische Karibik-Küste erneut zum Schauplatz eines bewaffneten Angriffs geworden. Bewaffnete attackierten den Sitz der Staatsanwaltschaft im Badeort Cancun und töteten einen Polizisten, wie der Gouverneur des Bundesstaates Quintano Roo, Carlos Joaquin Gonzalez, sagte. Auch drei der Angreifer starben, fünf weitere wurden festgenommen.

APA/AP

Der Angriff fand am hellichten Tag nur rund sieben Kilometer vom sehr belebten Hotelviertel Cancuns statt. Der regionale Sicherheitsminister Rodolfo del Angel sagte in einer über den Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreiteten Videobotschaft, Bundespolizisten hätten den Angriff erwidert. Die Lage sei „unter Kontrolle“, nachdem die Sicherheitskräfte Alarmstufe Rot ausgerufen hätten. Der Minister hatte zunächst von drei Toten gesprochen, darunter zwei Behördenmitarbeiter.

Anrainer berichten von Schüssen und Explosionen

Bundesstaatsanwalt Miguel Angel Pech hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in dem Gebäude auf. Der Bürgermeister von Cancun, Remberto Estrada, nannte die Attacke auf Twitter „nicht hinnehmbar“. Er rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Anrainer berichteten von Schüssen und Explosionen. Es kam zu Panik.

El ataque a la Fiscalía del Estado es inaceptable. Solicitamos calma a la población... — Remberto Estrada (@rembertoestrada) 17. Januar 2017

Die Hintergründe der Attacke und die Zahl der Angreifer waren zunächst unklar. Auch herrschte Unklarheit darüber, ob der Angriff in einem Zusammenhang mit der Nachtclubattacke in Playa del Carmen stand. In dem mexikanischen Badeort waren erst vor wenigen Tagen fünf Menschen getötet worden, die meisten davon ausländische Festivalbesucher. Laut Augenzeugenberichten hatte ein bewaffneter Angreifer in der Nacht auf Montag auf die Feiernden vor dem Club „Blue Parrot“ gefeuert.