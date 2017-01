St. Pölten nun mit sich selbst beschäftigt

Nach der Rücktrittsankündigung von Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) sind sich Kommentatoren einig: Sein Abgang bedeutet für den Bund eine Chance für Reformen, die so schnell nicht wiederkommen dürfte. Gerade in der Übergangsphase zu Prölls Nachfolgerin oder Nachfolger dürfte die mächtige niederösterreichische ÖVP andere Sorgen haben, als ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner Vorgaben zu machen. Schon der Landesparteivorstand in St. Pölten am Mittwoch könnte zeigen, wie sehr nun Niederösterreich zu einem Bundesland „wie jedes andere auch“ wird.

