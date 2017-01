Ski alpin: Aufarbeitung des Streif-Traumas

Mit dem heutigen Trainingsauftakt werden in Kitzbühel auch die Erinnerungen an die dramatischen Ereignisse 2016 wach. Zahlreiche Stürze überschatteten die Abfahrt auf der Streif in der vergangenen Saison, die hier auch für Topstar Aksel Lund Svindal abrupt zu Ende gegangen war. Aus österreichischer Sicht schmerzten die Ausfälle von Max Franz, Hannes Reichelt und Georg Streitberger, der diesmal nicht dabei sein wird. Auch Svindal fehlt verletzungsbedingt. Franz und Reichelt dagegen kehren zurück.

