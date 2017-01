HSBC will wegen „Brexit“ Geschäfte nach Paris verlegen

Rückschlag für das deutsche Finanzzentrum Frankfurt: Europas größte Bank HSBC will nach einem EU-Abschied Großbritanniens einen Teil ihrer Aktivitäten nach Paris verlagern. Etwa 20 Prozent der Handelsumsätze würden nach dem „Brexit“ in die französische Hauptstadt gehen, kündigte Konzernchef Stuart Gulliver heute am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos an.

„Wir gehen nicht dieses Jahr und vielleicht auch nicht nächstes Jahr“, sagte Gulliver. „Wir gehen in etwa zwei Jahren, wenn der ‚Brexit‘ wirksam ist.“ HSBC habe alle notwendigen Lizenzen für solch einen Schritt. Nach dem „Brexit“-Entscheid im Juni 2016 hatte die Bank von etwa 1.000 Jobs gesprochen, die aus London abwandern könnten.

Wie Paris, Dublin und Luxemburg hofft auch Frankfurt auf einen Zuwachs an Arbeitsplätzen durch den „Brexit“. Mit dem „harten ‚Brexit‘“, wie ihn Premierministerin Theresa May angekündigt hatte, verlören die britischen Banken auf jeden Fall den „EU-Pass“, mit dem sie ihre Produkte auch in der Union verkaufen können, sagte der Präsident des deutschen Bankenverbandes BdB, Hans-Walter Peters. „Dies wird zu Anpassungen bei den Geschäftstätigkeiten der Institute führen und mit Verlagerungen an andere Finanzstandorte einhergehen.“