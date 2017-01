Erneut Erdbeben in Mittelitalien

Mittelitalien ist heute erneut von drei Erdbeben erschüttert worden. Die beiden ersten Erdstöße am Vormittag erreichten nach italienischen Angaben die Stärke von 5,4 und 5,6.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) registrierte Magnituden von 5,3 und 5,4 um 10.25 Uhr und knapp eine Dreiviertelstunde später, beide Male mit Epizentrum in Antrodoco, einer Gemeinde in der Provinz Rieti rund 100 Kilometer nordöstlich von Rom. Dazwischen wurde noch ein Erdstoß der Stärke 3,2 mit dem Epizentrum in Norcia aufgezeichnet. Um 11.26 Uhr wurde ein weiteres Nachbeben der Stärke 5,3 registriert.

Omniscale/OSM/ORF.at

Mehrere Gebäude in Amatrice eingestürzt

Davon betroffen war der Ort Amatrice, dessen mittelalterliches Zentrum bereits durch das Beben am 24. August weitgehend zerstört worden war. In dem Ort stürzten mehrere beschädigte Gebäude ein. Auch die letzten Reste des mittelalterlichen Turms der dem heiligen Augustin geweihten Kirche, die bei den Beben im August und im Oktober noch erhalten geblieben waren, stürzten ein. „Ich begreife nicht, warum wir so bestraft werden“, sagte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi.

Probleme bereitet die Wettersituation: Im Erdbebengebiet hat es in den vergangenen Tagen stark geschneit. Im Raum Ascoli gab es aus diesem Grund Stromausfälle. „Es benötigt viel organisatorischen Aufwand, um die verschneiten Gemeinden zu erreichen“, sagte Zivilschutzchef Fabrizio Curcio. Mehrere Schulen in der Region wurden am Vormittag evakuiert.

Auch in Rom waren die Erdstöße stark zu spüren. Einige U-Bahn-Stationen in der Hauptstadt wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA vorbeugend gesperrt.