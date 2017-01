D: Grüne nominieren Spitzenkandidaten für Bundestagswahl

Die deutschen Grünen ziehen mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Das entschieden die Parteimitglieder in einer Urwahl, deren Ergebnis die Partei heute in Berlin bekanntgab.

Der neue Bundestag soll am 24. September gewählt werden. Das Bundeskabinett beschloss heute einen entsprechenden Terminvorschlag des Innenministers Thomas de Maiziere (CDU). Formal bleibt die Entscheidung dem deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck vorbehalten, in der Regel geschieht das jedoch im Einvernehmen mit der Regierung.

Der Wahltermin muss frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode liegen und auf einen Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fallen. Der Innenminister stimmt seinen Vorschlag mit den Bundesländern ab.