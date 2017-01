Aus für Große Koalition und die Folgen

Die Wahl des neuen EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani könnte in die Geschichtsbücher eingehen: Jene zwei politischen Lager, die - über alle ideologischen Gräben hinweg - die europäische Einigung über Jahrzehnte vorangetrieben haben, haben ihre Große Koalition beendet - wegen des Streits um einen nominellen Spitzenposten, der aber vergleichsweise wenig Macht birgt. Und genau zu einem Zeitpunkt, zu dem Rechts- und Linkspopulisten in mehreren EU-Ländern deutlich an Einfluss gewinnen.

Lesen Sie mehr …