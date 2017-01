Frieren zur Ehre Gottes: Kirchen oft schlecht beheizt

Das kalte Wetter bringt manche Pfarrgemeinden in Bedrängnis. Kirchen sind schwierig und teuer zu heizen. Bei zehn Grad plus ist Schluss. Gläubige müssen sich warm anziehen, wie ein ORF-Lokalaugenschein in Salzburg zeigt.

Mehr dazu in religion.ORF.at