Notfallplan in Nigeria nach Luftangriff auf Flüchtlingslager

Nach dem versehentlichen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Nigeria haben die Behörden des Bundesstaates Borno die örtlichen Krankenhäuser und Ärzte in Alarmbereitschaft versetzt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) schickte einen Rettungshubschrauber, um Verletzte aus dem Lager in Rann nach Maiduguri zu bringen, wie die örtliche Regierung heute mitteilte.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen wurde mit der Koordinierung der medizinischen Hilfe beauftragt. Die Rettungsarbeiten in dem Flüchtlingslager, wo sich Menschen auf der Flucht vor der Islamistengruppe Boko Haram aufhielten, dauerten an.

Dutzende Tote, über 120 verletzt

Berichten zufolge waren die ersten Notaufnahmen in dem nördlichen Staat aber rasch überfüllt. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen wurden bei dem Luftangriff des nigerianischen Militärs mindestens 52 Menschen getötet und mehr als 120 weitere verletzt. Unter den Toten waren auch sechs Mitarbeiter des nigerianischen Roten Kreuzes.

