Österreich wieder mit Landeshauptfrau

Einen Tag nach der überraschenden Bekanntgabe seines Rückzugs hat Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) auch seine Nachfolge geregelt: Wie von ihm geplant soll Ex-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sein Amt übernehmen. Das habe der Landesparteivorstand am Mittwoch einstimmig beschlossen, sagten Pröll und Mikl-Leitner Seite an Seite bei einer Pressekonferenz zu Mittag. In der ersten April-Hälfte will Pröll auch die Regierungsgeschäfte an sie abgeben. Mit Mikl-Leitner bekommt Österreich wieder eine Landeshauptfrau - die offenbar auch so angesprochen werden will.

